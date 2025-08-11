11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
11 Ağustos 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17.00 Sümela’nın Şifresi Temel
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aile Saadeti
11 Ağustos 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Uzak Şehir
15.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Turnike
23.30 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
11 Ağustos 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Recep İvedik 5
22.30 Şevkat Yerimdar
23.30 Transfer Dosyası
11 Ağustos 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Kolonya Cumhuriyeti
22.30 Nasipse Olur
11 Ağustos 2025 Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 Menajerimi Ara
09.00 İstanbullu Gelin
11.00 Aramızda Kalsın
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Mısır Tanrıları
22.30 Mısır Tanrıları
11 Ağustos 2025 Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.00 Ege’nin Hamsisi
08.10 Kod Adı Kırlangıç
09.45 Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 Seksenler
14.25 Teşkilat
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
20.00 Yabancı Sinema ‘Karanlık Zihinler’
22.20 Gönül Dağı
11 Ağustos 2025 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Gazete Magazin Yaz
13.00 Yaparsın Bilirim
16.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye