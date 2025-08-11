  1. Dünya Gazetesi
  4. 11 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
11 Ağustos 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Sümela’nın Şifresi Temel

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aile Saadeti

11 Ağustos 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Uzak Şehir

15.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Turnike

23.30 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

11 Ağustos 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik 5

22.30 Şevkat Yerimdar

23.30 Transfer Dosyası

11 Ağustos 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Siyah Kalp

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Kolonya Cumhuriyeti

22.30 Nasipse Olur

11 Ağustos 2025 Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Menajerimi Ara

09.00 İstanbullu Gelin

11.00 Aramızda Kalsın

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Mısır Tanrıları

22.30 Mısır Tanrıları

11 Ağustos 2025 Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.00 Ege’nin Hamsisi

08.10 Kod Adı Kırlangıç

09.45 Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 Seksenler

14.25 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema ‘Karanlık Zihinler’

22.20 Gönül Dağı

11 Ağustos 2025 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
 
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

13.00 Yaparsın Bilirim

16.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

 

