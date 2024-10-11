11 EKİM 2024 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Ekim 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Ekim 2024 Cuma TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
11 Ekim 2024 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Bir Gece Masalı
11 Ekim 2024 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Güzel Aşklar Diyarı
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
11 Ekim 2024 Cuma NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kirli Sepeti
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kötü Kan
23:30 Orta Sayfa
01:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
04:00 Mucize Doktor
06.00 Şahane Hayatım
11 Ekim 2024 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Bahar
05:00 Deha