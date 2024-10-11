11 EKİM 2024 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

11 Ekim 2024 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Bir Gece Masalı 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Kuruluş Osman 03:20 Bir Gece Masalı 1 | 7

11 Ekim 2024 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ayazın Sonu Güneş 17:15 Bizi Birleştiren Hayat 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 00:15 Güzel Aşklar Diyarı 02:30 Güllerin Savaşı 04:30 Poyraz Karayel 2 | 7

11 Ekim 2024 Cuma NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Kirli Sepeti 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kötü Kan 23:30 Orta Sayfa 01:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 04:00 Mucize Doktor 06.00 Şahane Hayatım 3 | 7