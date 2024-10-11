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  4. 11 EKİM 2024 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

11 EKİM 2024 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Ekim 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Ekim 2024 Cuma TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

11 Ekim 2024 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Bir Gece Masalı

1 | 7

11 Ekim 2024 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Güzel Aşklar Diyarı

02:30 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel

2 | 7

11 Ekim 2024 Cuma NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kirli Sepeti

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kötü Kan

23:30 Orta Sayfa

01:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

04:00 Mucize Doktor

06.00 Şahane Hayatım

3 | 7

11 Ekim 2024 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Bahar

05:00 Deha

4 | 7