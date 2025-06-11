11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

11 Haziran 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:25 Güven Bana 02:30 Bir Gece Masalı 05:20 Aldatmak 06:40 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Güven Bana 22:30 Çıkış Yok 1 | 7

11 Haziran 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:00 Yargı 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya 2 | 7

11 Haziran 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:45 Çift Kişilik Oda 04:00 Adım Farah 05:00 Elkızı 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Dokunmayın Şabanıma 22:15 Çift Kişilik Oda 3 | 7