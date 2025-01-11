11 OCAK 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Ocak 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve kanallardaki bu akşamki diziler ve programlar...
11 Ocak 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:00 Zembilli
04:30 Aldatmak
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Can Borcu
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:15 Zembilli
11 Ocak 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Zehirli Köpek Balığı
02:00 Zehirli Köpek Balığı
03:15 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Uzak Şehir
16:00 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
23:45 Arka Sokaklar
11 Ocak 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:30 Bursa Bülbülü
03:45 Bay Yanlış
05:30 Senden Daha Güzel
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:30 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:45 Şakir Paşa Ailesi
11 Ocak 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Siyah Kalp
05:15 Deha
07:30 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Siyah Kalp
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha