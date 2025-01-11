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11 OCAK 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Ocak 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve kanallardaki bu akşamki diziler ve programlar...

11 Ocak 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:00 Zembilli

04:30 Aldatmak

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Can Borcu

15:30 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:15 Zembilli

1 | 7

11 Ocak 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Zehirli Köpek Balığı

02:00 Zehirli Köpek Balığı

03:15 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Uzak Şehir

16:00 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

23:45 Arka Sokaklar

2 | 7

11 Ocak 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:30 Bursa Bülbülü

03:45 Bay Yanlış

05:30 Senden Daha Güzel

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:45 Şakir Paşa Ailesi

3 | 7

11 Ocak 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Siyah Kalp

05:15 Deha

07:30 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:45 Siyah Kalp

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

4 | 7