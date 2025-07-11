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11 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Temmuz 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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11 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

11 Temmuz 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Aldatmak

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:30 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

22:30 Dizi

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11 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

11 Temmuz 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Password

01:45 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç

03:00 Yargı

05:15 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı

22:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı

23:45 Jackie Chan İz Peşinde

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11 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

11 Temmuz 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Çift Kişilik Oda

00:15 İlk Buluşma

02:00 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Sil Baştan Kaynanam

22:30 Çift Kişilik Oda

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11 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

11 Temmuz 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Güldür Güldür Show

00:15 Şaşkın Damat

01:30 Çiçek

03:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah

22:15 Petrol Kralları

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