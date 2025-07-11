11 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

11 Temmuz 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Aile Saadeti 03:00 Aldatmak 05:50 Bir Küçük Gün Işığı 07:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:30 Bir Gece Masalı 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor 22:30 Dizi 1 | 7

11 Temmuz 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Password 01:45 Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç 03:00 Yargı 05:15 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 11:00 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı 22:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı 23:45 Jackie Chan İz Peşinde 2 | 7

11 Temmuz 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Çift Kişilik Oda 00:15 İlk Buluşma 02:00 İnadına Aşk 04:00 Kefaret 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Sil Baştan Kaynanam 22:30 Çift Kişilik Oda 3 | 7