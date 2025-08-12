  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 12 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

12 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Ağustos 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
12 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

12 Ağustos 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aile Saadeti

00:20 Güven Bana

02:40 Bir Gece Masalı

05:20 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Çakallarla Dans

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

1 | 7
12 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

12 Ağustos 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Poyraz Karayel:Küresel Sermaye

01:15 Poyraz Karayel:Küresel Sermaye

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yüz Numaralı Adam

21:45 Yüz Numaralı Adam

23:45 Kuralsız Sokaklar

2 | 7
12 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

12 Ağustos 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Transfer Dosyası

01:30 İlk Buluşma

03:15 Her Yerde Sen

04:45 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

3 | 7
12 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

12 Ağustos 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Nasipse Olur

00:30 Kolonya Cumhuriyeti

02:30 Nasipse Olur

04:15 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İnatçı

4 | 7
12 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

12 Ağustos 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Mısır Tanrıları

01:10 Aramızda Kalsın

03:10 Kiralık Aşk

05:10 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 İstanbullu Gelin

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle

21:50 Dizi

5 | 7
12 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

12 Ağustos 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Gönül Dağı

01:20 Leyla ile Mecnun

03:55 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:20 Kod Adı Kırlangıç

09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kartal Eddie

22:20 Gönül Dağı

6 | 7
12 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

12 Ağustos 2025 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
7 | 7