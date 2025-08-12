12 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Ağustos 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
12 Ağustos 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
02:40 Bir Gece Masalı
05:20 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Çakallarla Dans
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
12 Ağustos 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Poyraz Karayel:Küresel Sermaye
01:15 Poyraz Karayel:Küresel Sermaye
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yüz Numaralı Adam
21:45 Yüz Numaralı Adam
23:45 Kuralsız Sokaklar
12 Ağustos 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Transfer Dosyası
01:30 İlk Buluşma
03:15 Her Yerde Sen
04:45 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
12 Ağustos 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Nasipse Olur
00:30 Kolonya Cumhuriyeti
02:30 Nasipse Olur
04:15 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İnatçı
12 Ağustos 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Mısır Tanrıları
01:10 Aramızda Kalsın
03:10 Kiralık Aşk
05:10 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 İstanbullu Gelin
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle
21:50 Dizi
12 Ağustos 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Gönül Dağı
01:20 Leyla ile Mecnun
03:55 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kartal Eddie
22:20 Gönül Dağı
12 Ağustos 2025 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye