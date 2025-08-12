12 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

12 Ağustos 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 00:20 Güven Bana 02:40 Bir Gece Masalı 05:20 Ateş Kuşları 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Çakallarla Dans 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Güven Bana 23:20 Aile Saadeti 1 | 7

12 Ağustos 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Poyraz Karayel:Küresel Sermaye 01:15 Poyraz Karayel:Küresel Sermaye 03:00 Zalim İstanbul 05:00 Kuzey Güney 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Uzak Şehir 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Yüz Numaralı Adam 21:45 Yüz Numaralı Adam 23:45 Kuralsız Sokaklar 2 | 7

12 Ağustos 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Transfer Dosyası 01:30 İlk Buluşma 03:15 Her Yerde Sen 04:45 Son Yaz 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Yetenek Sizsiniz 3 | 7

12 Ağustos 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Nasipse Olur 00:30 Kolonya Cumhuriyeti 02:30 Nasipse Olur 04:15 Kızılcık Şerbeti 06:00 Siyah Kalp 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 İnatçı 4 | 7

12 Ağustos 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Mısır Tanrıları 01:10 Aramızda Kalsın 03:10 Kiralık Aşk 05:10 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 İstanbullu Gelin 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle 21:50 Dizi 5 | 7

12 Ağustos 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Gönül Dağı 01:20 Leyla ile Mecnun 03:55 Seksenler 05:00 Kim Gitsin? 06:00 Ege'nin Hamsisi 08:20 Kod Adı Kırlangıç 09:45 Kendi Düşen Ağlamaz 13:00 Seksenler 14:15 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kartal Eddie 22:20 Gönül Dağı 6 | 7