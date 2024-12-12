12 ARALIK 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

12 Aralık 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Holding 02:40 Aldatmak 05:30 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Holding 22:45 Holding 1 | 7

12 Aralık 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:00 Zalim İstanbul 04:30 Taş Kağıt Makas 07:00 Afili Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 İnci Taneleri 23:45 Uzak Şehir 2 | 7

12 Aralık 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 02:15 Her Yerde Sen 04:30 Kefaret 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Hudutsuz Sevda 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Hudutsuz Sevda 23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7