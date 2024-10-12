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  4. 12 EKİM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

12 EKİM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Ekim 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Ekim 2024 Cuma TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

12 Ekim 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Bir Gece Masalı

06:00 Benim İçin Üzülme

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

11:00 Karadut

14:00 Kuruluş Osman

17:00 Alfa Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kör Nokta

1 | 7

12 Ekim 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Güzel Aşklar Diyarı

02:30 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 İnci Taneleri

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

2 | 7

12 Ekim 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

01:30 Yabani

04:15 Mucize Doktor

06:15 Şahane Hayatım

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:45 Yabani

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

3 | 7

12 Ekim 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Bahar

05:00 Deha

07:30 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:30 Deha

4 | 7