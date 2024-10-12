12 EKİM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 11 Ekim 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 11 Ekim 2024 Cuma TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
12 Ekim 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Bir Gece Masalı
06:00 Benim İçin Üzülme
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
11:00 Karadut
14:00 Kuruluş Osman
17:00 Alfa Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kör Nokta
12 Ekim 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Güzel Aşklar Diyarı
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 İnci Taneleri
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
12 Ekim 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
01:30 Yabani
04:15 Mucize Doktor
06:15 Şahane Hayatım
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:45 Yabani
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
12 Ekim 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Bahar
05:00 Deha
07:30 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:30 Deha