12 EKİM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

12 Ekim 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Kuruluş Osman 03:20 Bir Gece Masalı 06:00 Benim İçin Üzülme 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Akıncı 11:00 Karadut 14:00 Kuruluş Osman 17:00 Alfa Kurt 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kör Nokta 1 | 7

12 Ekim 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Güzel Aşklar Diyarı 02:30 Güllerin Savaşı 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Yabancı Damat 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Arka Sokaklar 16:00 İnci Taneleri 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Yalan 2 | 7

12 Ekim 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 01:30 Yabani 04:15 Mucize Doktor 06:15 Şahane Hayatım 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 13:45 Yabani 15:45 Kızıl Goncalar 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yabani 3 | 7