12 EKİM 2026 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Ekim 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
12 Ekim 2026 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
12 Ekim 2026 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
12 Ekim 2026 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yeraltı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ömür Usta
17.30 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Sevdam Karadeniz
12 Ekim 2026 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
12 Ekim Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Fazilet Hanım ve Kızları
11.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Neşeli Günler
12 Ekim Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
07.15 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.30 Seksenler
14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir
12 Ekim 2026 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye