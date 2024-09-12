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  4. 12 EYLÜL 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

12 EYLÜL 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Eylül 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Eylül 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

12 Eylül 2024 Perşembe ATV yayın akışı

02:30 Safir 

 05:15 Tatar Ramazan

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Gece Masalı

23:20 Bizim Hikaye

1 | 7

12 Eylül 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı

02:15 Bizi Birleştiren Hayat

03:15 Taş Kağıt Makas

05:15 Poyraz Karayel

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Demir Kadın: Neslican

23:15 Demir Kadın: Neslican

2 | 7

12 Eylül 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı

00:15 Leyla - Tekrar

02:30 Mucize Doktor - Tekrar

05:00 Yasak Elma - Tekrar

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce - Tekrar

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla - Tekrar

13:30 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Leyla - Tekrar

22:30 Kötü Kan - Tekrar

3 | 7

12 Eylül 2024 Perşembe SHOW TV yayın akışı

01:00 Rüyanda Görürsün

02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

06:00 Yeni Gelin

08:00 Ebru & Murat Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

22:15 Siyah Kalp

4 | 7