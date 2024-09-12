12 EYLÜL 2024 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Eylül 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Eylül 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
12 Eylül 2024 Perşembe ATV yayın akışı
02:30 Safir
05:15 Tatar Ramazan
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Bizim Hikaye
12 Eylül 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı
02:15 Bizi Birleştiren Hayat
03:15 Taş Kağıt Makas
05:15 Poyraz Karayel
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Demir Kadın: Neslican
23:15 Demir Kadın: Neslican
12 Eylül 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı
00:15 Leyla - Tekrar
02:30 Mucize Doktor - Tekrar
05:00 Yasak Elma - Tekrar
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce - Tekrar
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla - Tekrar
13:30 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Leyla - Tekrar
22:30 Kötü Kan - Tekrar
12 Eylül 2024 Perşembe SHOW TV yayın akışı
01:00 Rüyanda Görürsün
02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
06:00 Yeni Gelin
08:00 Ebru & Murat Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
22:15 Siyah Kalp