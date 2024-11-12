12 KASIM 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Kasım 2024 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Kasım 2024 Salı TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
12 Kasım 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:50 Metrodan Kaçış
02:50 Ateş Kuşları
05:45 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
12 Kasım 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:00 Uzak Şehir
03:00 Güllerin Savaşı
05:00 Poyraz Karayel
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Mutfağı
17:00 Bizi Birleştiren Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
22:30 İnci Taneleri
12 Kasım 2024 Salı NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Gizli Bahçe
02:45 Her Yerde Sen
04:45 Kefaret
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Gizli Bahçe
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Gizli Bahçe
23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
12 Kasım 2024 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Deha
02:30 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Kalpazan