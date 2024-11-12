12 KASIM 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

12 Kasım 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:50 Metrodan Kaçış 02:50 Ateş Kuşları 05:45 Kalp Yarası 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 1 | 7

12 Kasım 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:00 Uzak Şehir 03:00 Güllerin Savaşı 05:00 Poyraz Karayel 07:00 Afili Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arda'nın Mutfağı 17:00 Bizi Birleştiren Hayat 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 22:30 İnci Taneleri 2 | 7

12 Kasım 2024 Salı NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 00:15 Gizli Bahçe 02:45 Her Yerde Sen 04:45 Kefaret 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Gizli Bahçe 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Gizli Bahçe 23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7