12 NİSAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Nisan 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
12 Nisan 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:00 Sustalı Ceylan
04:50 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Osman
13:00 Sustalı Ceylan
15:45 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
12 Nisan 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Kuzey Güney
06:15 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 İnci Taneleri
12 Nisan 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:30 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
06:00 Kefaret
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:00 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Müstakbel Damat
22:30 AROG
12 Nisan 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Deha
02:30 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar