12 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

12 Ocak 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 07.30 atv’de Hafta Sonu 10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet 11.20 Dizi TV 12.10 Can Borcu 15.40 kuruluş Osman 19.00 ATV Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

12 Ocak 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Pazar 12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi 13.45 Arda ile Omuz Omuza 14.45 Çok Güzel Hareketler 2 15.00 Arka Sokaklar 19.00 Kanal D Haber Hafta Sonu 20.00 Eltilerin Savaşı 22.30 Deli Aşk 2 | 7

12 Ocak 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 - Ekonomi Arası 11:20 - Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi 13:00 - Kızıl Goncalar 16:30 - Hudutsuz Sevda 19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 23:00 - Kızıl Goncalar 02:30 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 3 | 7