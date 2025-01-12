12 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Ocak 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve kanallardaki bu akşamki diziler ve programlar...
12 Ocak 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Can Borcu
15.40 kuruluş Osman
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
12 Ocak 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Çok Güzel Hareketler 2
15.00 Arka Sokaklar
19.00 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Eltilerin Savaşı
22.30 Deli Aşk
12 Ocak 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 - Ekonomi Arası
11:20 - Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 - Kızıl Goncalar
16:30 - Hudutsuz Sevda
19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:00 - Kızıl Goncalar
02:30 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
12 Ocak 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
07.00 Siyah Kalp
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Sandık Kokusu
15.45 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 RTÜK Belgesel
22.30 Dağ 2