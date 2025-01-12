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12 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 12 Ocak 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 12 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve kanallardaki bu akşamki diziler ve programlar...

 12 Ocak 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Can Borcu

15.40 kuruluş Osman

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 | 7

 12 Ocak 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Çok Güzel Hareketler 2

15.00 Arka Sokaklar

19.00 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Eltilerin Savaşı

22.30 Deli Aşk

2 | 7

 12 Ocak 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 -  Çalar Saat Hafta Sonu 

11:15 - Ekonomi Arası 

11:20 - Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi 

13:00 - Kızıl Goncalar 

16:30 - Hudutsuz Sevda 

19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 

20:00 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 

23:00 - Kızıl Goncalar 

02:30 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 

3 | 7

 12 Ocak 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

07.00 Siyah Kalp

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Sandık Kokusu

15.45 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 RTÜK Belgesel

22.30 Dağ 2

4 | 7