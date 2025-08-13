  1. Dünya Gazetesi
  4. 13 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 13 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 13 Ağustos 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

13 Ağustos 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aile Saadeti

02:20 Bir Gece Masalı

05:10 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Dönerse Senindir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün

21:50 Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün

23:50 Aile Saadeti

13 Ağustos 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Kuralsız Sokaklar

01:00 Meteor Kıyameti

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Thor: Ragnarok

23:45 Thor: Ragnarok

13 Ağustos 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Yetenek Sizsiniz

00:15 İlk Buluşma

02:15 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

23:30 İlk Buluşma

13 Ağustos 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 İnatçı

01:30 Kızılcık Şerbeti

04:00 İnatçı

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Küçük Esnaf

22:15 Meraklı Köfteci

23:45 Küçük Esnaf

13 Ağustos 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Meleklerin Mucizesi

01:00 Aramızda Kalsın

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 İstanbullu Gelin

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Ne Olacak Şimdi?

21:45 Öğrenci İşleri

23:45 Öğrenci İşleri

13 Ağustos 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Gönül Dağı

01:15 Leyla ile Mecnun

03:40 Seksenler

04:30 Kim Gitsin?

05:30 Ege'nin Hamsisi

08:00 Kod Adı Kırlangıç

09:15 Kendi Düşen Ağlamaz

12:30 Seksenler

13:25 Teşkilat

16:45 Kim Gitsin?

18:00 Ana Haber

19:00 Başakşehir - Viking

19:55 İddiaların Aksine

21:15 UEFA Süper Kupa Özel

22:00 PSG - Tottenham

13 Ağustos 2025 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

