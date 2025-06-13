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13 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 13 Haziran 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 13 Haziran 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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13 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

13 Haziran 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Güven Bana

03:20 Aldatmak

05:50 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Robin Hood

22:30 Güven Bana

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13 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

13 Haziran 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

01:30 Yargı

04:00 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

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13 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

13 Haziran 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

02:30 Adım Farah

04:00 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Her Şey Aşk İçin

22:15 Çift Kişilik Oda

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13 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

13 Haziran 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Yusuf Yusuf

02:00 Yusuf Yusuf

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Şendul Şaban

22:15 En Büyük Şaban

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