13 HAZİRAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 13 Haziran 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 13 Haziran 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
13 Haziran 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Güven Bana
03:20 Aldatmak
05:50 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Robin Hood
22:30 Güven Bana
13 Haziran 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:30 Yargı
04:00 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
13 Haziran 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
02:30 Adım Farah
04:00 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Her Şey Aşk İçin
22:15 Çift Kişilik Oda
13 Haziran 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Yusuf Yusuf
02:00 Yusuf Yusuf
03:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Şendul Şaban
22:15 En Büyük Şaban