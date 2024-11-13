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  4. 13 KASIM 2024 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

13 KASIM 2024 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 13 Kasım 2024 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 13 Kasım 2024 Çarşamba TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

13 Kasım 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

1 | 7

13 Kasım 2024 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

01:30 Uzak Şehir

03:30 Güllerin Savaşı

05:00 Poyraz Karayel

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Aşk

22:15 Çok Aşk

2 | 7

13 Kasım 2024 Çarşamba NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

02:15 Her Yerde Sen

04:30 Kefaret

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:30 Hudutsuz Sevda

3 | 7

13 Kasım 2024 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:45 Sandık Kokusu

05:00 Siyah Kalp

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

4 | 7