13 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

13 Nisan 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:20 Dizi TV 12:10 Can Borcu 14:45 Yalan Dolan 16:30 Sustalı Ceylan 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kardelenler 23:00 Kuruluş Osman 1 | 7

13 Nisan 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13:45 Arda ile Omuz Omuza 14:45 İnci Taneleri 16:45 Eşref Rüya 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 23:15 Arka Sokaklar 2 | 7

13 Nisan 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 06:00 Kefaret 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi 13:00 Kızıl Goncalar 15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 16:45 Hudutsuz Sevda 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Şakir Paşa Ailesi 23:30 Kızıl Goncalar 3 | 7