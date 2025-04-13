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13 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 13 Nisan 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 13 Nisan 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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13 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

13 Nisan 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

14:45 Yalan Dolan

16:30 Sustalı Ceylan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardelenler

23:00 Kuruluş Osman

1 | 7
13 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

13 Nisan 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

16:45 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Arka Sokaklar

2 | 7
13 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

13 Nisan 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

06:00 Kefaret

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

23:30 Kızıl Goncalar

3 | 7
13 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

13 Nisan 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

4 | 7