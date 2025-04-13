13 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 13 Nisan 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 13 Nisan 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
13 Nisan 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
14:45 Yalan Dolan
16:30 Sustalı Ceylan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardelenler
23:00 Kuruluş Osman
13 Nisan 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
16:45 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Arka Sokaklar
13 Nisan 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
06:00 Kefaret
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
23:30 Kızıl Goncalar
13 Nisan 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha