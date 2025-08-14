14 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 Ağustos 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 02:50 Bir Gece Masalı 05:30 Ateş Kuşları 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Ay Lav Yu Tuu 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

14 Ağustos 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Thor: Ragnarok 01:30 Dönüştürücüler 03:45 Kuzey Güney 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Uzak Şehir 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuralsız Sokaklar 21:45 Gitmesine İzin Ver 2 | 7

14 Ağustos 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 İlk Buluşma 02:15 Her Yerde Sen 04:00 Son Yaz 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 13:00 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Ah Leyla Vah Kerem 22:30 Hayatımız Film 3 | 7

14 Ağustos 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Küçük Esnaf 01:45 Meraklı Köfteci 03:30 Kızılcık Şerbeti 06:00 Siyah Kalp 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Gülen Adam 4 | 7

14 Ağustos 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Öğrenci İşleri 01:30 Aramızda Kalsın 03:30 Kiralık Aşk 05:30 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 İstanbullu Gelin 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Tatlı Dillim 22:00 Sucu Kamil 5 | 7

14 Ağustos 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 PSG - Tottenham 00:15 Gönül Dağı 03:05 Teşkilat 04:55 Kim Gitsin? 06:00 Ege'nin Hamsisi 08:20 Kod Adı Kırlangıç 09:45 Kendi Düşen Ağlamaz 13:00 Seksenler 14:25 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Aile Meselesi 22:15 Gönül Dağı 6 | 7