  4. 14 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Ağustos 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Ağustos 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

14 Ağustos 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aile Saadeti

02:50 Bir Gece Masalı

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Ay Lav Yu Tuu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

14 Ağustos 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Thor: Ragnarok

01:30 Dönüştürücüler

03:45 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

21:45 Gitmesine İzin Ver

14 Ağustos 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 İlk Buluşma

02:15 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:00 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ah Leyla Vah Kerem

22:30 Hayatımız Film

14 Ağustos 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Küçük Esnaf

01:45 Meraklı Köfteci

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gülen Adam

14 Ağustos 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Öğrenci İşleri

01:30 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 İstanbullu Gelin

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Tatlı Dillim

22:00 Sucu Kamil

14 Ağustos 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 PSG - Tottenham

00:15 Gönül Dağı

03:05 Teşkilat

04:55 Kim Gitsin?

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:20 Kod Adı Kırlangıç

09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Aile Meselesi

22:15 Gönül Dağı

14 Ağustos 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

