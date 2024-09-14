14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Eylül 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
14 Eylül 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı
00:15 Yalan
02:45 Bizi Birleştiren Hayat
03:30 Taş Kağıt Makas
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yumurcak Küçük Kovboy
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
22:00 Mevlid Gecesi Özel
23:45 Bekle Beni Sevgilim
14 Eylül 2024 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı
01:00 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar
03:30 Yasak Elma - Tekrar
05:45 Şahane Hayatım - Tekrar
08:30 Ezgi Gözeger İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar
13:45 Kötü Kan - Tekrar
16:30 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Haftasonu
20:00 Yabani - Yeni Sezon
14 Eylül 2024 Cumartesi ATV yayın akışı
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Safir
05:30 Tatar Ramazan
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı - Çizgi Dizi
10:30 Akıncı - Çizgi Dizi
11:00 Şirinler 2
13:00 Bir Gece Masalı
16:00 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber Bülteni
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel
22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
14 Eylül 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı
00:15 Siyah Kalp
02:45 MKızılcık Şerbeti
06:00 Yeni Gelin
08:00 Kuma
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
22:45 Kızılcık Şerbeti