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  4. 14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 EYLÜL 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Eylül 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

14 Eylül 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı

00:15 Yalan

02:45 Bizi Birleştiren Hayat

03:30 Taş Kağıt Makas

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yumurcak Küçük Kovboy

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

22:00 Mevlid Gecesi Özel

23:45 Bekle Beni Sevgilim

1 | 7

14 Eylül 2024 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı

01:00 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar

03:30 Yasak Elma - Tekrar

05:45 Şahane Hayatım - Tekrar

08:30 Ezgi Gözeger İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar

13:45 Kötü Kan - Tekrar

16:30 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Haftasonu

20:00 Yabani - Yeni Sezon

2 | 7

14 Eylül 2024 Cumartesi ATV yayın akışı

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Safir

05:30 Tatar Ramazan

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı - Çizgi Dizi

10:30 Akıncı - Çizgi Dizi

11:00 Şirinler 2

13:00 Bir Gece Masalı

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber Bülteni

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

3 | 7

14 Eylül 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı

00:15 Siyah Kalp

02:45 MKızılcık Şerbeti

06:00 Yeni Gelin

08:00 Kuma

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

22:45 Kızılcık Şerbeti

4 | 7