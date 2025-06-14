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14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Haziran 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

14 Haziran 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:30 Kuruluş Osman

03:30 Aldatmak

05:30 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nadide Hayat

12:30 Kardeşim Benim 2

14:40 Ay Lav Yu Tuu

16:40 Güven Bana

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

22:40 Güven Bana

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14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

14 Haziran 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Password

16:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

23:15 Çember: Gün Doğmadan

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14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

14 Haziran 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:30 Çift Kişilik Oda

04:00 Elkızı

05:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

12:00 Çift Kişilik Oda

15:00 Yasak Elma

16:15 Çift Kişilik Oda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çift Kişilik Oda

23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

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14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

14 Haziran 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:30 Şendul Şaban

02:15 En Büyük Şaban

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Vurun Kahpeye

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aşıksın

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İntikam Kurşunu

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