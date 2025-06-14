14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 Haziran 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:30 Kuruluş Osman 03:30 Aldatmak 05:30 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Nadide Hayat 12:30 Kardeşim Benim 2 14:40 Ay Lav Yu Tuu 16:40 Güven Bana 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı 22:40 Güven Bana 1 | 7

14 Haziran 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Eşref Rüya 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Password 16:00 Eşref Rüya 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23:15 Çember: Gün Doğmadan 2 | 7

14 Haziran 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:30 Çift Kişilik Oda 04:00 Elkızı 05:00 Kefaret 06:00 Karagül 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Kamera Arkası 12:00 Çift Kişilik Oda 15:00 Yasak Elma 16:15 Çift Kişilik Oda 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Çift Kişilik Oda 23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7