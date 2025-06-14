14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Haziran 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Haziran 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
14 Haziran 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:30 Kuruluş Osman
03:30 Aldatmak
05:30 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nadide Hayat
12:30 Kardeşim Benim 2
14:40 Ay Lav Yu Tuu
16:40 Güven Bana
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı
22:40 Güven Bana
14 Haziran 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Password
16:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
23:15 Çember: Gün Doğmadan
14 Haziran 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:30 Çift Kişilik Oda
04:00 Elkızı
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
12:00 Çift Kişilik Oda
15:00 Yasak Elma
16:15 Çift Kişilik Oda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çift Kişilik Oda
23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
14 Haziran 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:30 Şendul Şaban
02:15 En Büyük Şaban
03:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Vurun Kahpeye
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aşıksın
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İntikam Kurşunu