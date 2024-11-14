14 KASIM 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 14 Kasım 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 14 Kasım 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
14 Kasım 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kayıp Şehir
22:20 Ölümcül Takip
14 Kasım 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Uzak Şehir
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Uzak Şehir
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Bizi Birleştiren Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
14 Kasım 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
02:15 Her Yerde Sen
04:30 Kefaret
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Yabani
14 Kasım 2024 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Bahar
03:00 Siyah Kalp
05:00 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp