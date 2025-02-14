14 ŞUBAT 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

14 Şubat 2025 Cuma yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Başka Bir Gün 03:00 Kuruluş Osman 05:40 Hercai 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Zembilli 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Zembilli 1 | 7

14 Şubat 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Berat Kandili Özel 02:00 Siyah Beyaz Aşk 04:30 Kuzey Güney 07:00 İkizler Memo-Can 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 2 | 7

14 Şubat 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 02:45 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel 03:30 Adım Farah 05:15 Memet Özer ile Mutfakta 06:00 Şahane Hayatım 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Şakir Paşa Ailesi 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 23:00 Kızıl Goncalar 23:45 Orta Sayfa 3 | 7