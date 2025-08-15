15 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

15 Ağustos 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Aile Saadeti 03:00 Bir Gece Masalı 05:30 Ateş Kuşları 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Aile Saadeti 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Hızlı ve Öfkeli 7 22:45 Hızlı ve Öfkeli 7 1 | 7

15 Ağustos 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Gitmesine İzin Ver 00:15 Gitmesine İzin Ver 02:00 Zalim İstanbul 04:30 Kuzey Güney 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Uzak Şehir 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Durdurulamaz 21:45 Geçmişi Olmayan Adam 2 | 7

15 Ağustos 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Hayatımız Film 00:30 İlk Buluşma 02:15 Her Yerde Sen 04:00 Son Yaz 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Artık Oluversin Gari 23:00 Şevkat Yerimdar 3 | 7

15 Ağustos 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Gülen Adam 01:45 Kızılcık Şerbeti 04:00 Gülen Adam 04:15 Kızılcık Şerbeti 06:00 Siyah Kalp 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Olanlar Oldu 22:30 Davacı 4 | 7

15 Ağustos 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Sucu Kamil 01:30 Aramızda Kalsın 03:30 Kiralık Aşk 05:30 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 İstanbullu Gelin 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Şekerpare 22:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı 5 | 7

15 Ağustos 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Gönül Dağı 01:25 Leyla ile Mecnun 03:50 Seksenler 04:50 Kim Gitsin? 05:50 Ege'nin Hamsisi 08:10 Kod Adı Kırlangıç 09:45 Kendi Düşen Ağlamaz 13:00 Seksenler 14:05 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 22:00 Gönül Dağı 6 | 7