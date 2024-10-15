15 EKİM 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

15 Ekim 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Bir Gece Masalı 03:00 Ateş Kuşları 05:50 Kalp Yarası 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 1 | 7

15 Ekim 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:30 Güllerin Savaşı 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Yabancı Damat 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ayazın Sonu Güneş 17:15 Bizi Birleştiren Hayat 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Yalan 2 | 7

15 Ekim 2024 Salı NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 00:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 02:30 Mucize Doktor 04:45 Yasak Elma 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Gizli Bahçe 22:15 Gizli Bahçe 3 | 7