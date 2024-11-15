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  4. 15 KASIM 2024 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

15 KASIM 2024 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 15 Kasım 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 15 Kasım 2024 Cuma TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

15 Kasım 2024 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:30 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Ateş Kuşları

04:10 Kalp Yarası

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 | 7

15 Kasım 2024 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Uzak Şehir

02:15 Güllerin Savaşı

04:15 Poyraz Karayel

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Bizi Birleştiren Hayat

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

2 | 7

15 Kasım 2024 Cuma NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

02:30 Gizli Bahçe

05:00 Kefaret

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yabani

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:30 Orta Sayfa

3 | 7

15 Kasım 2024 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:00 Deha

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

4 | 7