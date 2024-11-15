15 KASIM 2024 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

15 Kasım 2024 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:30 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 01:20 Ateş Kuşları 04:10 Kalp Yarası 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

15 Kasım 2024 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Uzak Şehir 02:15 Güllerin Savaşı 04:15 Poyraz Karayel 07:00 Afili Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Bizi Birleştiren Hayat 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 2 | 7

15 Kasım 2024 Cuma NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 02:30 Gizli Bahçe 05:00 Kefaret 06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yabani 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 23:30 Orta Sayfa 3 | 7