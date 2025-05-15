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15 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 15 Mayıs 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 15 Mayıs 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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15 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

15 Mayıs 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:30 Aldatmak

05:20 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Arap Kadri

22:20 Kiminle Evlendim

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15 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

15 Mayıs 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Dizi

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

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15 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

15 Mayıs 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:15 Hudutsuz Sevda

03:00 Adım Farah

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

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15 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

15 Mayıs 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Siyah Kalp

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:15 Bahar

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

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