15 NİSAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 15 Nisan 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 15 Nisan 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
15 Nisan 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:45 Can Borcu
04:45 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
15 Nisan 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 İnci Taneleri
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 Hızlı ve Öfkeli 8
15 Nisan 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
02:15 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
06:00 Kefaret
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Erdal ile Ece
22:30 Erdal ile Ece
15 Nisan 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:15 Deha
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar