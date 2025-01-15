15 OCAK 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

15 Ocak 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13.00 atv Gün Ortası 14.00 Sen Anlat Karadeniz 16.00 Esra Erol'da 19.00 atv Ana Haber 20.00 Kuruluş Osman 00.20 Bir Gece Masalı 03.00 Zembilli 05.50 Hercai 1 | 7

15 Ocak 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 9.00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 12.00 Kanal D Haber Gün Ortası 13.00 Gelinim Mutfakta 16.00 Ayazın Sonu güneş 18.30 Kanal D Ana Haber 20.00 Annem Ankara 00.15 Yerli Dizi 02.30 Zalim İstanbul 04.30 Kuzey Güney 2 | 7

15 Ocak 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 07.30 İlk Bakış 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 13.30 En Hamarat Benim 16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... 23.45 Hudutsuz Sevda 02.15 Bay Yanlış 04.15 Memet Özer ile Mutfakta 05.45 Şahane Hayatım 3 | 7