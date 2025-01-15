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  4. 15 OCAK 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

15 OCAK 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

Televizyonseverler bugün de ekran başında TV kanallarında hangi programların olduğunu merak ediyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularına yanıt arıyor. 15 Ocak 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda hangi program ve dizilerin yayınlanacağı belli oldu. Birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları belli oldu. İşte, 15 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve kanallardaki bu akşamki diziler ve programlar...

 15 Ocak 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Sen Anlat Karadeniz

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

00.20 Bir Gece Masalı

03.00 Zembilli

05.50 Hercai

1 | 7

 15 Ocak 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

9.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00  Ayazın Sonu güneş

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Annem Ankara

00.15 Yerli Dizi 

02.30 Zalim İstanbul

04.30 Kuzey Güney

2 | 7

15 Ocak 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

23.45 Hudutsuz Sevda

02.15 Bay Yanlış

04.15 Memet Özer ile Mutfakta

05.45 Şahane Hayatım

3 | 7

15 Ocak 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.00 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Sandık Kokusu 

02.45 Siyah Kalp

04.45 Kızılcık Şerbeti 

4 | 7