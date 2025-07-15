15 TEMMUZ 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

15 Temmuz 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 00:20 Güven Bana 02:30 Aldatmak 05:20 Bir Küçük Gün Işığı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Can Feda 18:00 15 Temmuz Destanı 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Güven Bana 23:20 Börü 1 | 7

15 Temmuz 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Kuralsız Sokaklar 01:00 Uzaylı Tehdidi 03:00 Zalim İstanbul 05:00 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 11:00 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 23:15 Süper Volkan 2 | 7

15 Temmuz 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Hababam Sınıfı Askerde 00:45 İlk Buluşma 03:00 İnadına Aşk 04:00 Kefaret 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Yetenek Sizsiniz 3 | 7