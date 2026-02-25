Google Haberler

150 milyon TL'ye 30 daire satın aldığı iddia edilmişti: Burak Özçivit'ten açıklama geldi

Eyüpsultan’da 30 daire, 150 milyon liralık dev yatırım ve 1 milyar TL’yi aşan servet iddiası sonrası ünlü oyuncu Burak Özçivit sessizliğini bozdu. Özçivit, çıkan servet iddialarına yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, son günlerde gündeme gelen gayrimenkul yatırımı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Servetinin 1 milyar TL’yi geçtiği yönündeki haberlerde, Özçivit’in İstanbul Eyüpsultan’da 30 daire satın aldığı ve bu alım için 150 milyon lira ödediği öne sürülmüştü.

Kısa sürede sosyal medyada geniş şekilde paylaşılan ve dikkat çeken iddialar sonrası oyuncudan açıklama geldi.

"İnsanları yanlış yönlendirmeyin lütfen"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burak Özçivit, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ünlü oyuncu açıklamasında, "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın" dedi.

