16 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 16 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
16 Ağustos 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Hızlı ve Öfkeli 7
01:30 Güven Bana
03:20 Bir Gece Masalı
05:50 Ateş Kuşları
07:00 Zembilli
10:00 Aile Saadeti
13:20 Windstorm 4: Ari'nin Gelişi
15:20 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
17:00 Görünmez Kız
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ölümcül Çarpışma
22:15 Aile Saadeti
16 Ağustos 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Geçmişi Olmayan Adam
00:30 Durdurulamaz
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Kara Murat Fatih'in Fermanı
16:30 Kuralsız Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 41 Kere Maşallah
22:30 Katakulli: Gözükaralar
16 Ağustos 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Şevkat Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:30 Her Yerde Sen
04:30 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kardeş Takımı
22:00 Şevkat Yerimdar
23:30 Efsane Futbol
16 Ağustos 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Görev Başında
01:45 Olanlar Oldu
04:00 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
08:00 Kuma
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Keloğlan
14:45 İyi Aile Çocuğu
16:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gırgıriye
16 Ağustos 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
01:20 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
04:40 Kiralık Aşk
05:50 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 İstanbullu Gelin
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:00 En Güzel Bölüm
16:20 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Geliş
22:30 Geliş
16 Ağustos 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Leyla ile Mecnun
04:25 Kim Gitsin?
05:25 Hayallerinin Peşinde
06:15 Yedi Numara
07:45 Hayatımın Neşesi
10:25 Mutlu Oyuncak Dükkanı
12:00 Yeşil Deniz
13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:55 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2
19:00 Ana Haber
20:00 Creed: Efsanenin Doğuşu
16 Ağustos 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye