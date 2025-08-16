  1. Dünya Gazetesi
  4. 16 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 16 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

16 Ağustos 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Hızlı ve Öfkeli 7

01:30 Güven Bana

03:20 Bir Gece Masalı

05:50 Ateş Kuşları

07:00 Zembilli

10:00 Aile Saadeti

13:20 Windstorm 4: Ari'nin Gelişi

15:20 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

17:00 Görünmez Kız

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ölümcül Çarpışma

22:15 Aile Saadeti

16 Ağustos 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Geçmişi Olmayan Adam

00:30 Durdurulamaz

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Kara Murat Fatih'in Fermanı

16:30 Kuralsız Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 41 Kere Maşallah

22:30 Katakulli: Gözükaralar

16 Ağustos 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Şevkat Yerimdar

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:30 Her Yerde Sen

04:30 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kardeş Takımı

22:00 Şevkat Yerimdar

23:30 Efsane Futbol

16 Ağustos 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Görev Başında

01:45 Olanlar Oldu

04:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

08:00 Kuma

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Keloğlan

14:45 İyi Aile Çocuğu

16:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gırgıriye

16 Ağustos 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

01:20 Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

04:40 Kiralık Aşk

05:50 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 İstanbullu Gelin

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:00 En Güzel Bölüm

16:20 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Geliş

22:30 Geliş

16 Ağustos 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Leyla ile Mecnun

04:25 Kim Gitsin?

05:25 Hayallerinin Peşinde

06:15 Yedi Numara

07:45 Hayatımın Neşesi

10:25 Mutlu Oyuncak Dükkanı

12:00 Yeşil Deniz

13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:55 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2

19:00 Ana Haber

20:00 Creed: Efsanenin Doğuşu

16 Ağustos 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
