16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

16 Ekim 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Kuruluş Osman 03:20 Ateş Kuşları 06:00 Kalp Yarası 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 Atv Ana Haber 1 | 7

16 Ekim 2024 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:00 Güllerin Savaşı 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Yabancı Damat 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ayazın Sonu Güneş 17:15 Bizi Birleştiren Hayat 2 | 7

16 Ekim 2024 Çarşamba NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 01:00 Gizli Bahçe 03:30 Mucize Doktor 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Gizli Bahçe 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7