16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 16 Ekim 2024 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Ekim 2024 Çarşamba TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
16 Ekim 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Ateş Kuşları
06:00 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
16 Ekim 2024 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:00 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
16 Ekim 2024 Çarşamba NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
01:00 Gizli Bahçe
03:30 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Gizli Bahçe
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16 Ekim 2024 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Deha
05:00 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat İle Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
18:45 Show Ana Haber