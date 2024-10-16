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  4. 16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 16 Ekim 2024 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Ekim 2024 Çarşamba TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

16 Ekim 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Ateş Kuşları

06:00 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

1 | 7

16 Ekim 2024 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:00 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

2 | 7

16 Ekim 2024 Çarşamba NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

01:00 Gizli Bahçe

03:30 Mucize Doktor

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Gizli Bahçe

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

3 | 7

16 Ekim 2024 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Deha

05:00 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat İle Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 Show Ana Haber

4 | 7