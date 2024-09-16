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  4. 16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 16 Eylül 2024 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Eylül 2024 Pazartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

16 Eylül 2024 Pazartesi ATV yayın akışı

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Safir

05:50 Tatar Ramazan

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Gece Masalı

23:00 Uluslararası

1 | 7

16 Eylül 2024 Pazartesi KANAL D yayın akışı

01:45 Kim Bu Aile?

03:30 5N 1K

04:15 Poyraz Karayel

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

2 | 7

16 Eylül 2024 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı

02:15 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar

04:30 Yasak Elma - Tekrar

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce - Tekrar

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar

13:30 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar

22:45 Kötü Kan - Tekrar

3 | 7

16 Eylül 2024 Pazartesi SHOW TV yayın akışı

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Düğün

06:00 Yeni Gelin

08:00 Ebru & Murat Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Siyah Kalp

4 | 7