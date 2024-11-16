16 KASIM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

16 Kasım 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Bir Gece Masalı 03:00 Ateş Kuşları 05:50 Kalp Yarası 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Akıncı 11:00 Bir Gece Masalı 14:50 Ay Lav Yu Tuu 17:00 Çakallarla Dans 4 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Filme Gel 21:55 Gerçeğin Ötesinde 1 | 7

16 Kasım 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Uzak Şehir 02:15 Güllerin Savaşı 04:15 Poyraz Karayel 07:00 Afili Aşk 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Arka Sokaklar 16:00 Uzak Şehir 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Yalan 2 | 7

16 Kasım 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 01:30 Yabani 04:15 Gizli Bahçe 06:15 Şahane Hayatım 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:30 Kamera Arkası 13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 15:45 Kızıl Goncalar 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yabani 3 | 7