16 kişinin yaşadığı köyü yılda 25 bin turist ziyaret ediyor
İspanya’nın kuzeyindeki küçük bir köy, sadece 16 kişilik nüfusuna rağmen yılda 25 bin ziyaretçiyi ağırlayarak Avrupa’da kırsal kalkınmanın yeni yüzü haline geldi.
İspanya’nın El Bierzo bölgesinin dağlık alanlarında yer alan San Facundo, son yıllarda beklenmedik bir turizm başarısına imza attı. Sakinliği ve doğallığıyla öne çıkan köy, modern imkânlarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
San Facundo, küçük ölçeğine rağmen sunduğu olanaklarla dikkat çekiyor. Köyde ücretsiz Wi-Fi, yerel sağlık danışmanlığı hizmeti, iyi aydınlatılmış sokaklar ve 1980’lerden bu yana hizmet veren geleneksel bir restoran bulunuyor.
Ayrıca dağlarla çevrili doğal bir nehir plajı ve yürüyüş rotaları, bölgeyi doğa turizmi açısından cazip hale getiriyor.
Köyün başarısında en büyük pay, eski bir madenci olan Belediye Başkanı Ricardo Vila’ya ait. Vila, 30 yılı aşkın süredir köyün gelişimi için çalışıyor.
Onun yaklaşımı, köyü bir turizm merkezine dönüştürmekten ziyade, yerel yaşam kalitesini artırmak üzerine kurulu.
El Bierzo’nun yeşil vadileri arasında konumlanıyor. Turistik rotaların dışında kalan köy, ziyaretçilere İspanya’nın daha az bilinen yüzünü sunuyor.
Çevresindeki dağlar, berrak nehirler ve ormanlar, her mevsim farklı bir manzara oluştururken, ziyaretçilere yavaş ve sakin bir deneyim vadediyor.
Ayrıca kısa bir mesafede bulunan Las Médulas, Villafranca del Bierzo ve Ancares Dağları gibi önemli noktalar da bölgenin cazibesini artırıyor.
Uzun yıllar boyunca küçük köyler, nüfus kaybı ve ekonomik gerileme ile anıldı. Ancak San Facundo bu algıyı tersine çeviriyor.
San Facundo’nun hikâyesi, geleceğin her zaman büyük şehirlerde değil, bazen en küçük yerlerde şekillenebileceğini ortaya koyuyor.