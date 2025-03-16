16 MART 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

16 Mart 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Kardelenler 03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel 06:30 Zembilli 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Can Borcu 13:30 Dizi TV 14:20 Başka Bir Gün 17:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:30 ATV Ana Haber 20:00 Kardelenler 1 | 7

16 Mart 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:45 Piyasa 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti 06:15 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı 14:30 Piyasa 16:30 Arka Sokaklar 19:18 Kanal D Ana Haber 20:00 Cengiz Han Destanı 22:45 Kandahar 2 | 7

16 Mart 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 02:15 Her Yerde Sen 04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri 05:45 Bay Yanlış 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi 13:00 Kızıl Goncalar 16:00 Hudutsuz Sevda 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Şakir Paşa Ailesi 23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7