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  4. 16 MART 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

16 MART 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 16 Mart 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Mart 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

16 MART 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

16 Mart 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Kardelenler

03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:30 Dizi TV

14:20 Başka Bir Gün

17:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 ATV Ana Haber

20:00 Kardelenler

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16 MART 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

16 Mart 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

01:45 Piyasa

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Piyasa

16:30 Arka Sokaklar

19:18 Kanal D Ana Haber

20:00 Cengiz Han Destanı

22:45 Kandahar

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16 MART 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

16 Mart 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

02:15 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:45 Bay Yanlış

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

23:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

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16 MART 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

16 Mart 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

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