16 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

16 Ocak 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Sen Anlat Karadeniz

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Bir Gece Masalı

23:20 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:20 - Zembilli

02:45 - Kuruluş Osman

05:40 - Hercai 1 | 7

16 Ocak 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - İnci Taneleri 2 | 7

16 Ocak 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 07:30 - İlk Bakış

08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Hudutsuz Sevda

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 - Hudutsuz Sevda

23:45 - Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

02:15 - Bay Yanlış

04:15 - Memet Özer ile Mutfakta

05:45 - Şahane Hayatım 3 | 7