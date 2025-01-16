16 OCAK 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
Televizyonseverler bugün de ekran başında TV kanallarında hangi programların olduğunu merak ediyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularına yanıt arıyor. 16 Ocak 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda hangi program ve dizilerin yayınlanacağı belli oldu. Birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları belli oldu. İşte, 16 Ocak 2025 Perşembe TV yayın akışı ve kanallardaki bu akşamki diziler ve programlar...
16 Ocak 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Sen Anlat Karadeniz
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Bir Gece Masalı
23:20 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:20 - Zembilli
02:45 - Kuruluş Osman
05:40 - Hercai
16 Ocak 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - İnci Taneleri
16 Ocak 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
07:30 - İlk Bakış
08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Hudutsuz Sevda
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 - Hudutsuz Sevda
23:45 - Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
02:15 - Bay Yanlış
04:15 - Memet Özer ile Mutfakta
05:45 - Şahane Hayatım
16 Ocak 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Siyah Kalp