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16 ŞUBAT 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 16 Şubat 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Şubat 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

16 Şubat 2025 Pazar yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Kardelenler

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

15:30 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardelenler

23:20 Kardelenler

1 | 7

16 Şubat 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Müzik Arası

04:45 Kuzey Güney

07:00 İkizler Memo-Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kong: Kafatası Adası

22:30 Ben Efsaneyim

2 | 7

16 Şubat 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:30 Hudutsuz Sevda

04:00 Adım Farah

06:00 Şahane Hayatım

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

23:30 Kızıl Goncalar

3 | 7

16 Şubat 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Bahar

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

4 | 7