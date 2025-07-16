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  4. 16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 16 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 16 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

16 Temmuz 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Börü

01:40 Börü

04:00 Aldatmak

06:30 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Yok Artık 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Cash Out 2

22:20 Aile Saadeti

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16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

16 Temmuz 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Süper Volkan

01:00 Süper Volkan

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:15 Triyas Dünyası

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16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

16 Temmuz 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Yetenek Sizsiniz

00:15 İlk Buluşma

02:15 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

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16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

16 Temmuz 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 

00:00 Yoksul

01:30 Kızılcık Şerbeti

03:45 Yoksul

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hükümet Kadın

22:15 Şabaniye

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