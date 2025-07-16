16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

16 Temmuz 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Börü 01:40 Börü 04:00 Aldatmak 06:30 Bir Küçük Gün Işığı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Yok Artık 2 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Cash Out 2 22:20 Aile Saadeti 1 | 7

16 Temmuz 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Süper Volkan 01:00 Süper Volkan 03:00 Zalim İstanbul 05:00 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 11:00 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Password 23:15 Triyas Dünyası 2 | 7

16 Temmuz 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Yetenek Sizsiniz 00:15 İlk Buluşma 02:15 İnadına Aşk 04:00 Kefaret 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Yetenek Sizsiniz 3 | 7