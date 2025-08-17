  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 17 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

17 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 17 Ağustos 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 17 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
17 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

17 Ağustos Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Gençliğim Eyvah

10.00 Köpek Didi’nin Çiftliği

12.90 Windstorm 5: Büyük Kasırga

14.00 Aile Saadeti

17.00 Ölümcül Çarpışma

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 | 7
17 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

17 Ağustos Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13.45 Aşk Şarkısı

16.00 41 Kere Maşallah

18.30 Kanal D Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

23.45 Kandahar

2 | 7
17 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

17 Ağustos 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepet

13.00 Yasak Elma

16.00 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kayhan

22.00 Şevkat Yerimdar

23.30 Efsane Futbol

3 | 7
17 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

17 Ağustos 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Güzel Günler

08.00 Keloğlan

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 7 Evlat 2 Damat

14.45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

16.15 Köşeyi Dönen Adam

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Avanak Abdi

21.45 Namuslu

23.45 Mekanik

4 | 7
17 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

17 Ağustos 2025 Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Menajerimi Ara

09.00 İstanbullu Gelin

10.30 Aramızda Kalsın

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.00 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber  

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

22.30 Bittin Sen

5 | 7
17 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

17 Ağustos 2025 Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.35 Hayatımın Neşesi

09.20 Alpaslan Büyük Selçuklu

12.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

13.25 Yeşil Deniz

16.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

19.00 Ana Haber

20.00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti

22.55 3’te 3

6 | 7
17 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

17 Ağustos 2025 Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin Yaz

15.45 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

Kaynak: HABER MERKEZİ
7 | 7