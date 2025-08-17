17 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 17 Ağustos 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 17 Ağustos 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
17 Ağustos Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Gençliğim Eyvah
10.00 Köpek Didi’nin Çiftliği
12.90 Windstorm 5: Büyük Kasırga
14.00 Aile Saadeti
17.00 Ölümcül Çarpışma
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
17 Ağustos Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
13.00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 Aşk Şarkısı
16.00 41 Kere Maşallah
18.30 Kanal D Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
23.45 Kandahar
17 Ağustos 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepet
13.00 Yasak Elma
16.00 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kayhan
22.00 Şevkat Yerimdar
23.30 Efsane Futbol
17 Ağustos 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Güzel Günler
08.00 Keloğlan
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 7 Evlat 2 Damat
14.45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
16.15 Köşeyi Dönen Adam
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Avanak Abdi
21.45 Namuslu
23.45 Mekanik
17 Ağustos 2025 Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 Menajerimi Ara
09.00 İstanbullu Gelin
10.30 Aramızda Kalsın
12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14.00 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
22.30 Bittin Sen
17 Ağustos 2025 Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.35 Hayatımın Neşesi
09.20 Alpaslan Büyük Selçuklu
12.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
13.25 Yeşil Deniz
16.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
19.00 Ana Haber
20.00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti
22.55 3’te 3
17 Ağustos 2025 Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin Yaz
15.45 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm