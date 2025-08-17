17 Ağustos 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

17 Ağustos Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 07.00 Gençliğim Eyvah 10.00 Köpek Didi’nin Çiftliği 12.90 Windstorm 5: Büyük Kasırga 14.00 Aile Saadeti 17.00 Ölümcül Çarpışma 19.00 atv Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

17 Ağustos Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Yabancı Damat 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Pazar 13.00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13.45 Aşk Şarkısı 16.00 41 Kere Maşallah 18.30 Kanal D Haber 20.00 Kuralsız Sokaklar 23.45 Kandahar 2 | 7

17 Ağustos 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10.00 Kirli Sepet 13.00 Yasak Elma 16.00 Şevkat Yerimdar 19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Kayhan 22.00 Şevkat Yerimdar 23.30 Efsane Futbol 3 | 7

17 Ağustos 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 06.00 Güzel Günler 08.00 Keloğlan 10.00 Pazar Sürprizi 13.00 7 Evlat 2 Damat 14.45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? 16.15 Köşeyi Dönen Adam 18.25 Hafta Sonu Ana Haber 20.00 Avanak Abdi 21.45 Namuslu 23.45 Mekanik 4 | 7

17 Ağustos 2025 Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 07:00 Menajerimi Ara 09.00 İstanbullu Gelin 10.30 Aramızda Kalsın 12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk 14.00 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19.00 Star Haber 20.00 Çok Güzel Hareketler 2 22.30 Bittin Sen 5 | 7

17 Ağustos 2025 Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 06.35 Hayatımın Neşesi 09.20 Alpaslan Büyük Selçuklu 12.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 13.25 Yeşil Deniz 16.00 Mehmed: Fetihler Sultanı 19.00 Ana Haber 20.00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti 22.55 3’te 3 6 | 7