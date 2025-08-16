17 Ağustos depreminin izleri deniz altında: 26 yıl sonra görüntülendi

Batık şehre dalış gerçekleştiren su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, "Deprem izlerinin silinmediği bir yer varsa o da Değirmendere'deki o batık şehirdir. 17 Ağustos'u, deprem hafızasını hatırlatmak amacıyla o çekimleri yaptık. Şu anda meydandaki çınar ağaçlarının daha büyükleri, hepsi suyun altında ve artık o bölge yapay resif haline gelmiş. Artık ıstakozlar, kırlangıç balıkları ve birçok canlı orayı yuva olarak kullanıyor" dedi.

