17 Ağustos depreminin izleri deniz altında: 26 yıl sonra görüntülendi
19 Ağustos Gölcük depremi sırasında Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'ndaki kıyı hattının bir bölümü denize gömüldü. Binalar, araçlar ve iskeleler sular altında kaldı. 26 yılın ardından bölgede yapılan dalışla, su altındaki bu alan ilk kez detaylı bir şekilde görüntülendi.
17 Ağustos 1999 yılında merkez üssü Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkıma yol açtı.
Değirmendere'de deprem nedeniyle denizin altında kalan "batık şehir" ise 26 yıl sonra kayda alındı.
Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'ndaki kıyı hattının bir bölümü denize gömülürken, binalar, araçlar ve iskeleler de su altında kaldı.
26 yılın ardından söz konusu "batık şehre" Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Değirmendere Sualtı Topluluğu desteğiyle dalış yapıldı.
17 Ağustos'ta sular altında kalan alanlar görüntülendi.
Çay bahçesi, çınar ağaçları, beton kalıntıları, sandalye, kameriye, fayansların bulunduğu duvar kayda alındı.
Uzmanlar, deniz tabanında kalan yapıların büyük ölçüde korunduğunu ancak metal kısımların zamanla paslandığını kaydetti.
Batık şehre dalış gerçekleştiren su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, "Deprem izlerinin silinmediği bir yer varsa o da Değirmendere'deki o batık şehirdir. 17 Ağustos'u, deprem hafızasını hatırlatmak amacıyla o çekimleri yaptık. Şu anda meydandaki çınar ağaçlarının daha büyükleri, hepsi suyun altında ve artık o bölge yapay resif haline gelmiş. Artık ıstakozlar, kırlangıç balıkları ve birçok canlı orayı yuva olarak kullanıyor" dedi.
Ceylan ayrıca, deprem hafızasını canlı tutmak hedefiyle "batık şehre" dalış gerçekleştirdiklerini de kaydetti.