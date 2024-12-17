17 ARALIK 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

17 Aralık 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:40 Bir Gece Masalı 03:30 Aldatmak 06:00 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 1 | 7

17 Aralık 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Annem Ankara 02:30 Zalim İstanbul 04:30 Taş Kağıt Makas 07:00 Afili Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Annem Ankara 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Mandıra Filozofu 22:30 Arif V 216 2 | 7

17 Aralık 2024 Salı NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Şakir Paşa Ailesi 02:30 Şakir Paşa Ailesi 05:00 Kefaret 06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Şakir Paşa Ailesi 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Şakir Paşa Ailesi 22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7