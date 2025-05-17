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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 17 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 17 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

16 Mayıs 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:30 Can Borcu

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:30 Gizli Karargah

15:30 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

16 Mayıs 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Kuzey Güney

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

23:15 Uzak Şehir

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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

16 Mayıs 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:30 Adım Farah

03:45 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:00 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zaferin Rengi

23:30 Maskeli Beşler Kıbrıs

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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

16 Mayıs 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Bahar

02:30 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Nereden Çıktı Bu Velet

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Yusuf Yusuf

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