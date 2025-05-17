17 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 17 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 17 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
16 Mayıs 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:30 Can Borcu
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:30 Gizli Karargah
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
16 Mayıs 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Kuzey Güney
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
23:15 Uzak Şehir
16 Mayıs 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:30 Adım Farah
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:00 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zaferin Rengi
23:30 Maskeli Beşler Kıbrıs
16 Mayıs 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Bahar
02:30 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Nereden Çıktı Bu Velet
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yusuf Yusuf