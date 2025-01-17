17 OCAK 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

17 Ocak 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Zembilli 02:45 Kuruluş Osman 05:40 Hercai 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Can Borcu 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Zembilli 23:45 Zembilli 1 | 7

17 Ocak 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Annem Ankara 02:45 Zalim İstanbul 05:00 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 2 | 7

17 Ocak 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 02:15 Bay Yanlış 04:15 Memet Özer ile Mutfakta 05:45 Şahane Hayatım 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Şakir Paşa Ailesi 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kutsal Damacana 22:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 23:30 Orta Sayfa 3 | 7