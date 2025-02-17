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  4. 17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 17 Şubat 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 17 Şubat 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

17 Şubat 2025 Pazartesi yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:00 Zembilli

04:40 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

22:45 Kardelenler

1 | 7

17 Şubat 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Eski Yöntem

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:15 5N 1K

04:45 Kuzey Güney

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

2 | 7

17 Şubat 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

02:45 Adım Farah

04:45 Memet Özer ile Mutfakta

05:30 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

3 | 7

17 Şubat 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

4 | 7