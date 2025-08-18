18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

  1. Dünya Gazetesi
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

18 Ağustos 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Sağ Salim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

18 Ağustos 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Kandahar

02:15 Zalim İstanbul

04:30 5N 1K

04:50 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:15 Pelesenk Ailesi

18 Ağustos 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Efsane Futbol

01:30 İlk Buluşma

02:45 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Transfer Dosyası

18 Ağustos 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Mekanik

01:45 Namuslu

02:45 Köşeyi Dönen Adam

04:15 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Organize İşler

22:15 Bizans Oyunları

18 Ağustos 2025 Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Bittin Sen

00:30 Aramızda Kalsın

03:00 Türk Müziği

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Cehennem

22:30 Cehennem

18 Ağustos 2025 Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 3'te 3

00:10 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti

02:20 Yeşil Deniz

03:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

04:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:10 Kod Adı Kırlangıç

09:45 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:20 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dünyanın Uzak Ucu

22:50 Gönül Dağı

18 Ağustos 2025 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 İtiraf Et

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

