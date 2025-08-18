18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
18 Ağustos 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Bir Gece Masalı
05:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Sağ Salim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
18 Ağustos 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Kandahar
02:15 Zalim İstanbul
04:30 5N 1K
04:50 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:15 Pelesenk Ailesi
18 Ağustos 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Efsane Futbol
01:30 İlk Buluşma
02:45 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6
22:30 Şevkat Yerimdar
23:30 Transfer Dosyası
18 Ağustos 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Mekanik
01:45 Namuslu
02:45 Köşeyi Dönen Adam
04:15 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Organize İşler
22:15 Bizans Oyunları
18 Ağustos 2025 Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Bittin Sen
00:30 Aramızda Kalsın
03:00 Türk Müziği
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem
22:30 Cehennem
18 Ağustos 2025 Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 3'te 3
00:10 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti
02:20 Yeşil Deniz
03:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
04:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:10 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:20 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dünyanın Uzak Ucu
22:50 Gönül Dağı
18 Ağustos 2025 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye