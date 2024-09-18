18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Eylül 2024 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Eylül 2024 Çarşamba TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
18 Eylül 2024 Çarşamba ATV yayın akışı
02:30 Safir
05:10 Tatar Ramazan
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber Bülteni
20:00 Alan
23:45 Bir Gece Masalı
18 Eylül 2024 Çarşamba KANAL D yayın akışı
01:15 Bizi Birleştiren Hayat
02:00 Taş Kağıt Makas
04:15 Poyraz Karayel
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
18 Eylül 2024 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı
01:30 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar
03:45 Mucize Doktor - Tekrar
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce - Tekrar
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar
13:30 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...
23:15 Leyla Hayat... Aşk... Adalet...- Tekrar
18 Eylül 2024 Çarşamba SHOW TV yayın akışı
02:15 Sandık Kokusu
06:00 Yeni Gelin
08:00 Ebru & Murat Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu