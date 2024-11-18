18 KASIM 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler ve programlar var?

18 Kasım 2024 Pazartesi NOW TV yayın akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:15 Gizli Bahçe

02:45 Her Yerde Sen

04:45 Kefaret

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce