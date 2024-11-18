18 KASIM 2024 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler ve programlar var?
Akşam saatlerinde evde televizyon keyfi yapmayı düşünenler "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtlarını merak ediyor. 18 Kasım 2024 Pazartesi akşamı, Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, bu akşam ekranda yer alacak program ve diziler...
18 Kasım 2024 Pazartesi NOW TV yayın akışı
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:15 Gizli Bahçe
02:45 Her Yerde Sen
04:45 Kefaret
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
18 Kasım 2024 Pazartesi STAR TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Sinema Gülen Gözler
22:00 Sahipsizler
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı
18 Kasım 2024 Pazartesi TRT 1 yayın akışı
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:55 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Kara Ağaç Destanı
02:35 Lingo Türkiye
03:40 Masumlar Apartmanı
18 Kasım 2024 Pazartesi SHOW TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kalpazan
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kalpazan
00:15 Deha
02:30 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti