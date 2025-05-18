  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 18 MAYIS 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

18 MAYIS 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Mayıs 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Mayıs 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
18 MAYIS 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

18 Mayıs 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

12:10 Kuruluş Osman

15:30 Can Borcu

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 | 7
18 MAYIS 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

18 Mayıs 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

08.30 Konuştukça

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 İnci Taneleri

16.30 Uzak Şehir

20.00 Maymunlar Cehennemi

22.30 Kod Adı Londra

2 | 7
18 MAYIS 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

18 Mayıs 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 

16.00 Hudutsuz Sevda

20.00 Son Akşam Yemeği

22.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 

3 | 7
18 MAYIS 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

18 Mayıs 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.00 Kızılcık Şerbeti

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Cafer’in Çilesi

14.45 Bahar

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deha

4 | 7