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18 NİSAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 18 Nisan 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 18 Nisan 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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18 NİSAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

18 Nisan 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Sustalı Ceylan

04:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Sustalı Ceylan

23:20 Sustalı Ceylan

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18 NİSAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

18 Nisan 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

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18 NİSAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

18 Nisan 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

03:15 Şahane Hayatım

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bihter

22:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:45 Orta Sayfa

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18 NİSAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

18 Nisan 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Bahar

04:45 Deha

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

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